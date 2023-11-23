«Челси» объявил о возвращении Нкунку после травмы

Форвард «Челси» Кристофер Нкунку вернулся к полноценным тренировкам с основной командой. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

По информации источника, Нкунку полностью оправился после повреждения. Напомним, форвард выбыл из строя перед началом сезона из-за травмы колена, которую получил в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» в августе. Также сообщается, что к тренировкам с командой вернулся и полузащитник Ромео Лавиа.

Нкунку перешёл в «Челси» этим летом. На данный момент он не провёл ни одной игры в АПЛ. В сезоне-2022/2023 француз появился на поле в 36 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.