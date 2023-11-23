Мэйсон Маунт не забивал и не ассистировал в матчах Премьер-лиги в 2023 году

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт не забивал и не отдавал результативных передач в матчах английской Премьер-лиги в течение 2023 года.

К «Ман Юнайтед» воспитанник академии «Челси» присоединился в летнее трансферное окно. С тех пор он провёл за «красных дьяволов» восемь игр в рамках английской Премьер-лиги, на поле в среднем хавбек проводил по 50 минут. Последнее своё результативное действие Мэйсон совершил в сентябре этого года, когда «Манчестер Юнайтед» играл с «Кристал Пэлас» (3:0) в Кубке Англии. Тогда англичанин записал на свой счёт голевую передачу.

«Ман Юнайтед» после 12 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает шестое место в турнирной таблице. От лидирующего «Манчестер Сити» «красных дьяволов» отделяет семь очков.