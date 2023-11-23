Д. Денисов: мой первый тренер в Петербурге говорил, что величайший клуб страны — «Спартак»

Футболист московского «Спартака» Даниил Денисов высказался об ответственности выступлений за красно-белых. По его словам, после каждого поражения футболисты «Спартака» очень расстраиваются, потому что понимают, что находятся в величайшем клубе России.

«Мы знаем, что в «Спартаке» надо побеждать всегда. Поверьте, после каждой неудачи мы очень сильно расстраиваемся, потому что понимаем, где находимся.

Меня этому научили с самого начала футбольного пути, ещё в Питере, где мой первый тренер говорил, что величайший клуб в стране – «Спартак», — написал Даниил Денисов в своём телеграм-канале.

Напомним, после первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице.