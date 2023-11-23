Алдонин: есть опасения, что за счёт замен ЦСКА не усиливается. Порой играют на удержание

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы встретятся с московским «Динамо».

«Не думаю, что ЦСКА фаворит. Равные шансы. Хотелось бы увидеть яркий и атакующий футбол. На мой взгляд, обе команды способны демонстрировать такой футбол. Номинально ЦСКА играет дома — это может дать им небольшое преимущество, но не более того. Упущенная победа ЦСКА в игре с «Факелом»? Таких матчей было много. Конечно, есть опасения, что за счёт замен ЦСКА не усиливается, а порой приходится играть на удержание», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент армейцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка после 15 туров. «Динамо» опережает ЦСКА на один балл и располагается на третьей строчке.