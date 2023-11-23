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«Оренбург» может подписать чилийца, которого неделю назад арестовали за избиение девушки

«Оренбург» может подписать чилийца, которого неделю назад арестовали за избиение девушки
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«Оренбург» подпишет чилийского нападающего Хорди Томпсона. Это будет аренда с правом выкупа из чилийского клуба «Коло-Коло», информирует журналист Сесар Луис Мерло в своих соцсетях.

Согласно сведениям источника, «Оренбург» не единственный претендент на подписание Томпсона. В услугах Хорди также заинтересован эквадорский «Эмелек».

Отметим, что Хорди Томпсона около недели назад арестовали за жестокое избиение своей бывшей девушки. В связи с этим сообщалось, что футболист хочет покинуть Чили.

В нынешнем сезоне 19-летний чилиец провёл за «Коло-Коло» 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Преимущественно Томпсон выступает на позиции вингера или под нападающим.

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