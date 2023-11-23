В «Оренбурге» высказались о слухах об интересе к арестованному нападающему Томпсону

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал слухи об интересе клуба к арестованному нападающему Хорди Томпсону.

«Действительно «Оренбург» подпишет Томпсона? Пока сложно сказать. История с арестом? Вы меня спрашиваете? Откуда я могу знать, кто это и что происходило? Интереса к этому игроку не было», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее появилась информация, что «Оренбург» может подписать чилийского нападающего Томпсона, которого неделю назад арестовали за избиение девушки. Отмечалось, что оренбуржцы возьмут футболиста в аренду с правом последующего выкупа. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость 19-летнего Хорди в € 800 тыс.