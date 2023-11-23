Погребняк: чтобы Гончаренко сохранил пост в «Урале», нужно брать очки с «Краснодаром»

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк высказался о предстоящем матче «Урала» с «Краснодаром» в 16-м туре РПЛ.

«Урал» дома может преподнести сюрприз любому сопернику, выезд в Екатеринбург всегда сложный для любой из команд. Что касается десятиматчевой серии без побед, то сезон они начали прекрасно, а потом произошёл какой-то сбой, о котором говорил даже Григорий Викторович. Такой стабильности в сравнении со стартом чемпионата от «Урала» ждать не приходилось — рано или поздно спад должен был быть. Этот спад нужно преодолеть и классно сыграть дома при своих болельщиках, обыграв «Краснодар». Отличный шанс для реабилитации.

Что касается Гончаренко, то я без понятия, что там творится, какой кредит доверия и так далее. Думаю, чтобы Гончаренко сохранить свой пост, нужно брать очки с «Краснодаром». Исключено, что РПЛ лишится «Урала» по итогам сезона», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.