Сарри — о решении покинуть «Челси»: это была ошибка. В «Ювентусе» требовали победы в ЛЧ

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри признался, что жалеет о своём уходе из «Челси» в конце сезона-2018/2019.

«В «Ювентусе» от меня требовали победу в Лиге чемпионов, посыл руководства был очевиден. Я сумел выиграть скудетто с командой, лучшие годы которой остались где-то в прошлом. Руководство хотело изменить игровой стиль, но им не хватало решимости.

Могу сказать одно — я допустил ошибку, когда покинул «Челси». Возвращение в Италию было неправильным решением с моей стороны», — приводит слова Сарри La Repubblica.

Под руководством Сарри лондонский клуб выиграл Лигу Европы. По окончании своего первого сезона у руля «Челси» итальянский специалист расторг контракт и чуть позже возглавил «Ювентус». Впоследствии туринский клуб сумел завоевать золотые медали Серии А.