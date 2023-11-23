В «Тоболе» подтвердили отставку Канчельскиса с поста генерального директора клуба

Алимжан Калдияров, совладелец «Тобола», подтвердил отставку Андрея Канчельскиса с поста генерального директора клуба.

«Да, он уже покинул клуб. Мы расторгли контракт», — сказал Калдияров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Предыдущим местом работы Канчельскиса был узбекистанский «Навбахор», который он тренировал с 2019 по 2020 год. На пост генерального директора «Тобола» экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России был назначен в июле 2023 года. За время своей тренерской карьеры Канчельскис успел поработать с такими клубами, как «Юрмала», «Волга», «Уфа», «Торпедо-ЗИЛ» и «Солярис».

«Тобол» в сезоне-2023 занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 34 очка по результатам 26 проведённых встреч. От третьего места, дающего путёвку в еврокубки, «Тобол» отстал на 16 очков.