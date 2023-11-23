«Тобол» объявил об уходе Канчельскиса. Специалист заявлял, что ничего не подписывал

Футбольный клуб «Тобол» объявил об уходе Андрея Канчельскиса с поста генерального директора.

«Директор ФК «Тобол» Андрей Канчельскис покидает клуб. От имени футбольного клуба «Тобол» выражаем огромную благодарность Андрею Антанасовичу за проделанную работу. Желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях», — написала пресс-служба «Тобола» на клубном сайте.

Стоит отметить, что Канчельскис заявил «Чемпионату», что не подписывал никаких документов об уходе. Также он назвал мошенником совладельца клуба, который подтвердил его отставку.

Предыдущим местом работы Канчельскиса был узбекистанский «Навбахор», который он тренировал с 2019 по 2020 год. На пост генерального директора «Тобола» экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России был назначен в июле 2023 года. За время своей тренерской карьеры Канчельскис успел поработать с такими клубами, как «Юрмала», «Волга», «Уфа», «Торпедо-ЗИЛ» и «Солярис».

«Тобол» в сезоне-2023 занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 34 очка по результатам 26 проведённых встреч. От третьего места, дающего путёвку в еврокубки, «Тобол» отстал на 16 очков.