С момента назначения Гвардиолы «Манчестер Сити» набрал 653 очка в АПЛ

С момента приглашения Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера «Манчестер Сити» «горожане» набрали 653 очка в английской Премьер-лиге — на 51 больше, чем у ближайшего преследователя в лице «Ливерпуля».

Мерсисайдцы с сезона-2016/2017 набрали 602 очка. «Тоттенхэм» — 512, «Манчестер Юнайтед» — 510, «Арсенал» — 505, а «Челси» — 502. Под руководством Гвардиолы «Ман Сити» пять раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок страны, четыре раза — Кубок лиги и два раза выигрывал Суперкубок. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов, одолев в финале миланский «Интер».

В нынешнем сезоне после 12 туров английской Премьер-лиги «горожане» лидируют в турнирной таблице, опережая идущий следом «Ливерпуль» на одно очко.