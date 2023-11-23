Защитник ЦСКА Дивеев прокомментирует матч армейцев с «Динамо» на «Матч ТВ»

На матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Динамо» в качестве комментатора «Матч ТВ» выступит защитник армейцев Игорь Дивеев.

«В целом идея приглашения игроков к комментаторскому микрофону не нова, но это, безусловно, событие для эфира — действующий футболист клуба и сборной не часто появляется в эфире в роли комментатора. Причём хочу подчеркнуть, что Игорь и ЦСКА максимально инициативно подошли к этой истории — уверен, что новый опыт запомнится и Игорю, и зрителям!» — сказал руководитель департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин.

По информации телеканала, игрок обороны московской команды присоединится к основным комментаторам матча Константину Геничу и Сергею Дурасову после первого тайма, обсудит прошедшие события матча и останется на комментаторской позиции на второй тайм.

Встреча 16-го тура между московскими командами состоится в субботу, 25 ноября, и пройдёт на «ВЭБ Арене». Начало игры в 17:30 мск.