Экс-защитник «Локомотива» Гуренко: Пиняев способный футболист, лучшие игры у него впереди

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о молодом хавбеке железнодорожников Сергее Пиняеве.

«Что не так с Пиняевым в этом сезоне? Думаю, это просто время. Он очень высоко планку поднял, от него многие хотят большего. На самом деле Сергей очень способный футболист, у него все лучшие игры впереди. Просто сейчас надо перебороть этот непростой период, и всё у него будет хорошо», — приводит слова Гуренко «Матч ТВ».

19-летний Пиняев в нынешнем сезоне провёл 15 матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал две результативные передачи. В прошлом сезоне молодой футболист забил два гола в девяти встречах внутреннего первенства. «Локомотив» после 15 туров занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.