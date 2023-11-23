В октябре 15 игроков РПЛ были проверены на допинг. 4 из них — футболисты «Локомотива»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре проверило на допинг 15 футболистов Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Четверо из них — представители московского «Локомотива», сообщает информационное агентство ТАСС.

Согласно сведениям источника, из «Локомотива» проверили на допинг Константина Марадишвили, Антона Миранчука, Сергея Пиняева и Илью Самошникова. Для перечисленных игроков это было первое тестирование РУСАДА в 2023 году.

Отмечается, что антидопинговое агентство также проверило трёх футболистов ЦСКА, по два игрока «Краснодара», «Оренбурга» и «Урала», по одному игроку из московского «Спартака» и самарских «Крыльев Советов». Всего с июля по октябрь РУСАДА проверило на допинг 70 футболистов РПЛ.