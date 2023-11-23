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Вратарь сборной Кубы: то, что Головин делает с мячом, — магия

Вратарь сборной Кубы: то, что Головин делает с мячом, — магия
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Вратарь сборной Кубы Исмель Моргадо высказался о полузащитнике национальной команды России и «Монако» Александре Головине.

«Очень понравился Александр Головин. У него хороший темп игры с мячом. То, что он делает с мячом, – магия! Он же играет в «Монако»? Хорошая команда! Мы не знаем, что будет завтра, но, думаю, у него есть потенциал, чтобы перейти в более статусный клуб», – приводит слова Моргадо Metaratings.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, сборные России и Кубы встречались на «Волгоград Арене». Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. Голами в этой игре отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

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