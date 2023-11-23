Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Крыльев Советов» Шитов объяснил, почему не праздновал гол «Спартаку»

Нападающий «Крыльев Советов» Шитов объяснил, почему не праздновал гол «Спартаку»
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Крыльев Советов» Владислав Шитов объяснил, почему не праздновал гол «Спартаку» (4:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я в 12 лет пришёл в академию «Спартака» и больше благодарен именно ей за своё футбольное образование. Очень скучаю по временам «Спартака-2», потому что в основном составе был не так много времени. Гол «Спартаку» не стал праздновать, считаю это нормальным. Думаю, все всё поняли», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Крылья Советов» после 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 25 очков. 20-летний Шитов провёл 12 матчей за «Крылья Советов», забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Материалы по теме
«Крылья Советов» — лидер первого круга РПЛ по голам и проценту реализации моментов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android