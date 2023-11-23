Нападающий «Крыльев Советов» Шитов объяснил, почему не праздновал гол «Спартаку»

Форвард «Крыльев Советов» Владислав Шитов объяснил, почему не праздновал гол «Спартаку» (4:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я в 12 лет пришёл в академию «Спартака» и больше благодарен именно ей за своё футбольное образование. Очень скучаю по временам «Спартака-2», потому что в основном составе был не так много времени. Гол «Спартаку» не стал праздновать, считаю это нормальным. Думаю, все всё поняли», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Крылья Советов» после 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 25 очков. 20-летний Шитов провёл 12 матчей за «Крылья Советов», забил три гола и сделал одну результативную передачу.