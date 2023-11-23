Семак — об условиях выкупа Изидора: ничего не знаю об этом, но всё зависит от него

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об арендованном у «Локомотива» нападающем Вильсоне Изидоре.

«Есть ли какие-то условия, по достижении которых выкуп будет обязателен? Я не знаю ничего об условиях аренды — этот вопрос лучше задать руководству клуба. Думаю, шансы проявить себя у него будут — всё зависит от него, он старается и показывает хорошее качество на тренировках. Всё зависит от него», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» после 15 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. Вильсон Изидор провёл за сине-бело-голубых семь матчей в рамках РПЛ и забил один гол. В прошлом сезоне 23-летний футболист, выступая за «Локомотив», забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.