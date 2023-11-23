Бадьяшиль не уйдёт из «Челси» в ближайшее время

Руководство «Челси» не намерено расставаться с центральным защитником команды Бенуа Бадьяшилем. Об этом сообщает Football.London.

По информации источника, слухи об интересе к французскому игроку обороны «Милана» и «Ромы» остаются лишь слухами. «Челси» ни под каким предлогом не будет продавать своего защитника. Сам футболист также заинтересован в продолжении своей карьеры на «Стэмфорд Бридж».

Бадьяшиль перешёл в «Челси» из «Монако» в прошлое зимнее трансферное окно за € 38 млн. В прошлом сезоне защитник провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее стало известно, что форвард «Челси» Кристофер Нкунку вернулся в строй после травмы.