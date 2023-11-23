Гладилин: «Спартаку» будет очень сложно с «Балтикой», потому что нет поставленной игры

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белым предстоит сыграть в «Балтикой». Игра пройдёт в Калининграде 25 ноября. Стартовый свисток — в 19:45 по московскому времени.

«Спартаку» сложно играть в гостях, потому что нет поставленной игры. На чужом поле надо владеть инициативой, держать мяч, а «Спартак» этого не делает. Все проблемы только из-за этого.

«Балтика» находится в опасной зоне, они точно будут полностью отдаваться. «Спартаку» будет очень сложно в Калининграде, потому что «Балтика» сейчас в хорошем состоянии, мотивированна, да и болельщики добавляют преимущества», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.