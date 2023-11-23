«Челси» не заинтересован в Кварацхелии. «Наполи» хочет сохранить игрока

Лондонский «Челси» не проявляет серьёзной заинтересованности в полузащитнике «Наполи» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источника, «Наполи» не хочет терять сразу Кварацхелию и Осимхена в 2024 году, при этом нигерийский форвард, скорее всего, неаполитанский клуб покинет. Ранее сообщалось, что «Челси» проявляет интерес к грузинскому полузащитнику, который только в этом сезоне забил три мяча и сделал три результативных паса в 11 матчах чемпионата Италии.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.