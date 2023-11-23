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Экс-защитник «Ливерпуля» Каррагер: мерсисайдцы не смогут обыграть «Манчестер Сити»

Экс-защитник «Ливерпуля» Каррагер: мерсисайдцы не смогут обыграть «Манчестер Сити»
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Футбольный эксперт и бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился ожиданиями от матча 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором мерсисайдцы сразятся с «Манчестер Сити».

«Команде Клоппа будет тяжело. Лучшее, чего они достигнут в игре с «горожанами», – это ничья. Статистика противостояний «Ливерпуля» и «Сити» на стадионе «Этихад» не в пользу мерсисайдцев.

У «Ливерпуля» лучший вратарь мира, и он определённо пригодится своей команде в игре со столь серьёзным соперником. Ван Дейк также близок к своей лучшей форме. Но есть и минусы: например, травма Робинсона. Ещё меня беспокоит, как Александер-Арнольд будет противостоять Доку на фланге. Кроме того, у «Ливерпуля» до сих пор нет опорника топ-уровня», – приводит слова Каррагера Daily Mirror.

«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» на «Этихаде» в субботу, 25 ноября. Начало игры в 15:30 мск.

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