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«Наполи» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в экс-хавбеке «Динамо» Шиманьском

«Наполи» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в экс-хавбеке «Динамо» Шиманьском
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Итальянский «Наполи» и английский «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику «Фенербахче» Себастьяну Шиманьскому, выступавшему за московское «Динамо». Об этом сообщает турецкое издание Yeni Şafak.

По информации источника, «красные дьяволы» могут попытаться осуществить приобретение 24-летнего поляка уже в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Себастьян провёл 12 матчей в рамках чемпионата Турции, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

К «Фенербахче» Шиманьски присоединился летом этого года. За «Динамо» польский полузащитник играл с 2019 по 2022 год и за 85 игр забил восемь голов, а также сделал 17 результативных передач. «Фенербахче» после 12 туров Суперлиги Турции занимает первое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

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