Стали известны расходы клубов РПЛ на зарплаты футболистов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Зенит», «Спартак» и «Динамо» возглавили рейтинг клубов по общему размеру оплаты труда футболистов. Об этом сообщает сайт Capology, публикующий зарплаты игроков ведущих европейских лиг.

По информации источника, «Зенит» в сезоне-2023/2024 потратит на зарплаты футболистов € 32,54 млн. «Спартак», в свою очередь, расстанется с € 30,07 млн, «Динамо» — с € 26,62 млн.

В топ-10 попали московские «Локомотив» (€ 22,39 млн) и ЦСКА (€ 22,2 млн), «Краснодар» (€ 20,34 млн), «Сочи» (€ 16,12 млн), «Рубин» (€ 15,83 млн), «Ростов» (€ 15,38 млн) и «Ахмат» (€ 13,39 млн).

В нижней части рейтинга оказались «Пари НН» (€ 11,58 млн), «Оренбург» (€ 10,83 млн), «Урал» (€ 10,71 млн), «Балтика» (€ 9,56 млн), «Крылья Советов» (€ 9,08 млн), «Факел» (€ 7,69 млн).

*Примечание: все суммы указаны до вычета налогов, без учёта премиальных и бонусов.