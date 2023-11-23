Семак: ждём как можно больше зрителей на игре с «Сочи». Нам очень нужна поддержка

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что домашний для его команды матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» посетит как можно больше зрителей.

«Ждём ли вы максимального количества болельщиков на трибунах? Ждём. Не знаю, как насчёт максимального количества, но ждём как можно больше зрителей. Нам очень нужна поддержка, она придаёт ребятам сил. Всегда приятно играть в хорошей атмосфере, когда приходит очень много болельщиков. Мы надеемся на поддержку и приглашаем всех на наш матч. Постараемся показать хороший футбол», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» после 15 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице, отставая от идущего первым «Краснодара» на два очка. «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте. Матч между «Зенитом» и «Сочи» состоится 25 ноября на «Газпром Арене».