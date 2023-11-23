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Чалов рассказал, в чём секрет успеха нынешнего ЦСКА

Чалов рассказал, в чём секрет успеха нынешнего ЦСКА
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Нападающий московского ПФК ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, в чём секрет успеха нынешней версии армейской команды. По его словам, хорошие результаты можно объяснить амбициями всех футболистов ЦСКА.

«В чём секрет нынешнего ЦСКА? Каждый понимает, в каком клубе находится. У каждого в составе есть амбиции победить — потому что в футболе нет второго места. Вообще в любом виде спорта нет второго места — это вам любой профессиональный спортсмен скажет. Может быть, нас не так много, но в этом клубе не собирают людей, которым всё равно. Каждый должен выдавать свой максимум. И у нас есть магия имени: любой соперник, приезжая играть против ЦСКА, морально подсаживается», — приводит слова Фёдора Чалова «Комсомольская правда».

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