Игрок сборной Кубы Диас: Головин и Миранчук творили невероятные вещи с мячом

Футболист сборной Кубы Даниэль Диас поделился эмоциями от товарищеского матча с национальной командой России (0:8).

«В первую очередь спасибо большое за хороший приём. Мне понравилось, что российские болельщики нам хлопали. Играть было действительно трудно, но не из-за погоды или поля — у сборной России очень сильные футболисты. Особенно Головин и Миранчук, они творили невероятные вещи с мячом. Но в первую очередь для нас такой матч – это большой опыт. Проигрывать неприятно, и главное — извлечь из этого поражения полезный опыт», – приводит слова Диаса Metaratings.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, сборные России и Кубы встречались на «Волгоград Арене». Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. Голами в этой игре отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.