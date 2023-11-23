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Гути: я бы хотел снова увидеть Зидана в «Реале»

Гути: я бы хотел снова увидеть Зидана в «Реале»
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути заявил, что хотел бы увидеть на посту главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана.

«Я бы хотел снова увидеть Зидана в «Реале». Когда тренером был Моуринью, мне бывало скучно смотреть матчи. Такова реальность. Моуринью — не тот тренер, который нужен «Реалу». Почему бы Зидану не прийти в третий раз? Есть тренеры, которые могут подолгу работать в этом клубе, потому что они идеально подходят ему», — приводит слова Гути издание Marca.

После 13 туров чемпионата Испании нынешнего сезона «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Жироны» на два очка. Возглавляющий «сливочных» Карло Анчелотти может покинуть «Реал» летом, когда у него заканчивается контракт с мадридским клубом. Ранее сообщалось, что итальянский специалист возглавит сборную Бразилии.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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