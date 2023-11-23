Чалов: я не вижу в России команды, которая на голову выше и сильнее ЦСКА

Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов высказался об уровне Российской Премьер-Лиги. Он признался, что не видит в России клубов, которые были бы на голову выше армейцев.

«Уровень РПЛ сейчас чуть-чуть подсел. Я не вижу в России команды, которая на голову выше и сильнее нас в нашем нынешнем составе. Ты понимаешь, что можешь спокойно бороться за самые высокие места. Нужна ли нам сейчас глубина состава? Это тренерский вопрос, у тренерского штаба есть видение ситуации. Мне это представляется так: в ЦСКА на данный момент есть хорошие футболисты, у которых есть свои сильные стороны. Им нужно правильно поставить задачу и показать, как играть. Мне кажется, это неплохо получается — вы же сами сказали про Кубок России и серебряные медали. Нужно ли прибавлять? Да. Например, в стабильности. Она приходит в том числе с опытом», — приводит слова Чалова «Комсомольская правда».