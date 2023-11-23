Чалов: у меня остаётся цель играть в топ-чемпионатах и в лучших клубах

Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов признался, что по-прежнему преследует цель играть в европейских топ-чемпионатах и в топ-клубах. Также он объяснил, почему Российская Премьер-Лига стала более результативной.

«Цель играть в топ-чемпионатах и попробовать свои силы в лучших клубах остаётся. Что должно случиться? Тут вопрос, наверное, всё-таки не ко мне. Я [со своей стороны] делаю всё возможное, чтобы меня заметили. Да, нас сейчас нет в еврокубках, сборная играет только товарищеские матчи. Стало меньше возможностей проявить себя так, чтобы тебя увидели скауты ведущих чемпионатах. Но это не значит, что надо на всё забить. Это значит, что я должен пытаться стать лучшим здесь, чтобы на меня обратили внимание там. Да, в РПЛ, возможно, немного упал уровень. Но наш чемпионат остаётся сложным и качественным турниром, где при желании можно расти как футболисту.

Лига в Швейцарии сильнее, чем РПЛ? Вообще ни разу. Да, там хорошая интенсивность, футбол открытый такой, зрелищный и результативный… Но сейчас у нас чемпионат стал вообще очень зрелищный — посмотрите, какие счета! 2:2, 3:3 не редкость. У нас команды стали меньше бояться, раскрепостились. Нет этой «зоны еврокубков», за которую все пытались зацепиться. Сейчас ты в РПЛ либо первый, либо неважно какой. Можно рисковать», — приводит слова Чалова «Комсомольская правда».