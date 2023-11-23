Экс-тренер «Урала» Матвеев: надеюсь, в матче с «Краснодаром» серия без побед прервётся

Бывший тренер «Урала» Юрий Матвеев высказался о предстоящем матче 16-го тура РПЛ между екатеринбургской командой и «Краснодаром».

«Это футбол, поэтому тут всё возможно. Тем более у нас сегодня выпал снег по колено, поэтому не знаю, какие будут погодные условия. На сегодняшний день «Краснодар» — лидер, а у «Урала» затянувшаяся неудачная серия. Но результат возможен в обе стороны.

Я уже достаточно старый и опытный человек и знаю, что у каждой серии рано или поздно наступает конец. Будем надеяться, что в матче с «Краснодаром» эта неудачная серия прервётся. Может, пауза на сборные пойдёт «Уралу» на пользу. Мне бы очень не хотелось, чтобы «Урал» вылетел. Очень много труда затрачено на то, чтобы команда вернулась в РПЛ.

На протяжении 10 лет команда достаточно уверенно смотрелась в лиге, поэтому мыслей о вылете у меня нет. Приложим все усилия, чтобы «Урал» продолжал радовать болельщиков Свердловской области и Екатеринбурга», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.