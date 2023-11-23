Игрок «Крыльев» Шитов: Писарский дважды забил, а теперь ходит довольный и кушает семечки

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал о конкуренции с форвардом Владимиром Писарским в самарском клубе.

«Писарский в последних турах смог дважды отличиться. Теперь ходит довольный, кушает семечки, ха-ха. У нас с ним рабочая конкуренция, мы с Владимиром в хороших отношениях. Доказываем всё через тренировки», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Крылья Советов» после 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 25 очков. 20-летний Шитов провёл 12 матчей за «Крылья Советов», забил три гола и сделал одну результативную передачу. Писарский же вышел на поле также в 12 матчах, в которых отметился тремя забитыми голами.