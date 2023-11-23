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Игрок «Крыльев» Салтыков может перенести небольшую операцию зимой

Игрок «Крыльев» Салтыков может перенести небольшую операцию зимой
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Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков может перенести небольшую операцию во время зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает «РБ Спорт». Напомним, 13 ноября Салтыков покинул расположение молодёжной сборной России из-за дискомфорта в коленном суставе.

По информации источника, Салтыков избежал серьёзной травмы, но ему всё равно может понадобиться операция во время зимнего перерыва. 19-летнему футболисту требуется хирургическая чистка коленного сустава. Если окончательное решение о ней будет принято, то операция пройдёт за границей.

Напомним, в текущем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с самарским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

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