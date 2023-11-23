Президент «Урала» Иванов: нам отступать некуда. Десять матчей не выигрываем — хватит уже

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о предстоящем матче своей команды с «Краснодаром» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, с «Краснодаром» будет сложный матч. А как ему быть не сложным? «Краснодар» — лидер чемпионата, с ним будет трудно. Но «Урал» во всех матчах старается играть и играет на победу. Нам отступать некуда, хватит уже — 10 матчей не выигрываем. Будем стараться.

Особая мотивация Гончаренко на «Краснодар»? У Виктора Михайловича на каждую игру есть настрой. Он и в ЦСКА работал — настрой был такой же. За каждый матч даётся три очка. Но это лучше спросить у него самого», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч с «Краснодаром» пройдёт 26 ноября, в воскресенье, начало игры — в 14:00 по московскому времени.

На данный момент «Урал» располагается на 12-й строчке в таблице РПЛ, набрав 16 очков за 15 встреч. Лидирует в чемпионате «Краснодар» — у «быков» 32 очка за аналогичное количество матчей.