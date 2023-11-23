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В «Спартаке» заявили, что изучают возможность сооружения лёгкой крыши на домашнем стадионе

В «Спартаке» заявили, что изучают возможность сооружения лёгкой крыши на домашнем стадионе
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев сообщил, что в клубе изучают возможность сооружения лёгкой крыши на «Открытие Банк Арене».

«Мы изучаем техническую возможность сооружения лёгкой крыши. Пока решение не принято», — приводит слова Малышева Metaratings.

«Открытие Банк Арена» — домашний стадион «Спартака», рассчитанный на 45 360 зрителей. Арена является второй по вместимости в Москве после стадиона «Лужники».

19 февраля 2013 года стадиону было присвоено название «Открытие Банк Арена» по названию спонсора — банка «Открытие». Сумма сделки составила 1 млрд 208 млн рублей. По условиям соглашения, стадион должен был носить название банка шесть лет. В сентябре 2018 года контракт между «Спартаком» и банком был продлён до 2023 года.

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