Фанат «Марселя», напавший на автобус «Лиона», приговорён к четырём месяцам тюрьмы

Один из болельщиков «Марселя», в октябре напавших на автобус «Лиона», который ехал на стадион, был приговорён судом к тюремному заключению сроком в четыре месяца. Об этом информирует L'Equipe.

Сообщается, что этот 22-летний мужчина был зафиксирован камерами видеонаблюдения в тот момент, когда бросал камни в автобус «Лиона». Однако суду не удалось определить, был ли брошенный им камень причиной разбития окна, осколки которого нанесли раны наставнику лионского клуба Фабио Гроссо, в результате чего итальянскому наставнику нанесли 13 швов.

Напомним, в результате этого инцидента матч французского чемпионата «Марсель» — «Лион» был отменён и перенесён на 6 декабря.

После 11 туров Лиги 1 «Лион» набрал семь очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Марсель» после аналогичного количества матчей в чемпионате заработал 13 очков и расположился на 10-й строчке.