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Жирков рассказал, какого российского игрока он бы посоветовал подписать «Челси»

Жирков рассказал, какого российского игрока он бы посоветовал подписать «Челси»
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Бывший футболист сборной России и «Челси» Юрий Жирков рассказал, какого российского игрока он мог бы предложить лондонскому клубу в качестве нового подписания.

«Какого российского игрока я бы посоветовал подписать «Челси»? Посоветовал бы им купить Головина. Ещё есть молодые футболисты, которые появляются и в «Крыльях Советов», и в «Локомотиве».

Если нашим игрокам поступают предложения из Европы, почему бы не попробовать? Нужно испытать свои силы в европейских командах», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Лиги 1 Александр Головин провел за «Монако» 11 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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