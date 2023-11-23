Прокуратура Испании запросила девять лет тюрьмы для Дани Алвеса по делу об изнасиловании

Прокуратура Испании просит приговорить бывшего футболиста «Барселоны», «Ювентуса», «ПСЖ» и сборной Бразилии Дани Алвеса, обвиняющегося в изнасиловании девушки в ночном клубе, к девяти годам тюремного заключения. Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, испанская прокуратура также требует от бразильского футболиста компенсацию в размере € 150 тысяч для жертвы.

Напомним, Алвес находится под стражей в каталонской тюрьме уже больше полугода. В январе ему выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. Ранее появилась информация, что суд Барселоны завершил расследование по делу Дани Алвеса и в скором времени должна начаться стадия судебного разбирательства, по итогам которой в отношении бразильского игрока судом будет вынесено решение.

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