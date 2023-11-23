Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера «Санта-Коломы»

Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера «Санта-Коломы»
Аудио-версия:
Комментарии

Андоррский футбольный клуб «Санта-Колома» объявил об уходе с поста главного тренера российского специалиста Дмитрия Черышева.

«Мы хотели бы поблагодарить его за преданность делу, профессионализм и самоотдачу во время его работы в нашей организации, а также пожелать ему удачи в будущем», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Твиттер).

54-летний специалист возглавил клуб из Андорры в июле 2022 года. Под руководством Черышева команда впервые в своей истории дошла до третьего квалификационного раунда еврокубков. В третьем раунде Лиги конференций «Санта-Колома» уступила голландскому футбольному клубу «АЗ Алкмар».

«Санта-Колома» — андоррский футбольный клуб из одноименной деревни, выступающий в чемпионате Андорры. У «Санта-Коломы» наибольшее количество выигранных чемпионатов (12) и Кубков Андорры (8).

Материалы по теме
Экс-клуб Кокорина и «младший брат» «Сити». Кто сенсационно идёт в топе главных лиг Европы
Экс-клуб Кокорина и «младший брат» «Сити». Кто сенсационно идёт в топе главных лиг Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android