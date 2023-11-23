Владимир Вайсс: уверен, сборная Грузии выйдет на чемпионат Европы

Главный тренер братиславского «Слована» Владимир Вайсс высказался о шансах сборной Грузии выйти на чемпионат Европы 2024 года в Германии.

«Я уверен, что Грузия выйдет на чемпионат Европы через Лигу наций. Сборная играет хорошо. Первый матч будет дома. Думаю, что на второй раз будет успех. Когда я был тренером, мы вышли в финал, но уступили там Северной Македонии.

Сейчас игроки стали опытнее и у команды есть качество. Уверен, Грузия использует свои шансы и выйдет на чемпионат Европы. И все грузины будут счастливы», — сказал Вайсс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная Грузии боролась за выход на чемпионат Европы – 2024 в квартете А с командами Испании, Шотландии, Норвегии и Кипра. Грузины заняли четвёртое место, набрав после восьми туров восемь очков.

Теперь подопечным Вилли Саньоля предстоит сыграть в стыковых матчах Лиги наций. В полуфинальной встрече грузины сразятся с Люксембургом, а в случае победы встретятся с победителем пары Греция — Казахстан.