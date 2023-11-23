В ЦСКА рассказали, когда Максим Мухин вернётся в Москву после операции

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, когда полузащитник армейцев Максим Мухин вернется из Италии в Москву после перенесенной в Риме операции.

«Максим Мухин прилетит завтра», — приводит слова Брейдо «РИА Новости Спорт».

Напомним, Мухин получил травму в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:0). Позднее футболисту диагностировали разрыв передней крестообразной связки. 6 ноября стало известно, что Мухин успешно перенёс операцию в Италии. Также ранее сообщалось, что Мухин сможет вернуться к игре не раньше мая.

Максим в текущем сезоне провёл за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Также Мухин принял участие в трёх последних товарищеских матчах сборной России: с командами Катара (1:1), Камеруна (1:0) и Кении (2:2).