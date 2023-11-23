Тренер «Ланса»: возвращение Варана? Маловероятно, даже «Бавария» не потянула его зарплату

Главный тренер французского «Ланса» Франк Эз ответил на вопрос о том, мог бы защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан вернуться в стан «кроваво-золотых», за которых он выступал на заре своей карьеры.

«Если Рафаэль захочет вернуться в «Ланс», то здесь его встретят с распростёртыми объятиями. Однако с его контрактом дело обстоит иначе. Я читал, что мюнхенской «Баварии» было сложно гарантировать ему ту зарплату, которую он хотел. Так, что если это трудная задача для «Баварии», то я даже не знаю (смеётся). Это прекрасный повод для дискуссии, но сейчас о нём говорить нет смысла», — приводит слова наставника «Ланса» Footmercato.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Варан рассматривает вариант с тем, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед». Француз находился в системе «Ланса» с 2002 по 2011 год.