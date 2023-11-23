Агент Барбоза объяснил слабый старт Арсена Захаряна в чемпионате Испании

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза объяснил, почему российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян показывает низкую результативность в испанском клубе.

«У него еще идет процесс адаптации, я думаю, он еще не полностью приспособился. Арсен набирает свою форму, там хорошие футболисты, и он должен постепенно начинать играть в команде. Думаю, что сейчас процесс интеграции ускорится. В ближайшее время надо ждать, что он сможет играть больше времени. Все зависит от самого игрока — насколько он сумеет преодолеть себя, свой стресс.

Адаптация всегда очень противоречива, есть игроки, которые быстро приспосабливаются, а есть — медленно. Итог зависит от футболиста. Иногда на интеграцию и адаптацию уходит больше года, он должен быть в команде — играть, тренироваться, думаю, что этот процесс постепенно ускорится", — приводит слова Барбозы «РИА Новости Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Арсен Захарян принял участие в 10 матчах за «Реал Сосьедад» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.

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