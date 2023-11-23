«Конкуренция в РПЛ — высочайшая». Игрок «Пари НН» Гоцук — об уровне РПЛ

Защитник и капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук высказался об уровне Российской Премьер-Лиге, в частности о высказываниях о падении уровня чемпионата.

«21 очко после половины чемпионата — заслуга команды или так просел уровень РПЛ? Если честно, мне не нравятся высказывания о падении уровня чемпионата. Поверьте, играть легче не стало, чем два или три года назад. Уровень РПЛ стал более конкурентоспособен, разрыв между командами сократился. Сегодня нет ни одного клуба, который находится в безнадежной ситуации и почти обеспечил себе вылет. Плотность в таблице сумасшедшая, а конкуренция у нас высочайшая.

Раньше при 21 очке можно было спокойно дышать и обкатывать какие-то игровые моменты в официальных матчах, а сейчас такое количество очков не является гарантией сохранения прописки», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко в 15 встречах.