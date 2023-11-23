Дмитрий Черышев рассказал, есть ли у него предложения от клубов из России

Бывший тренер «Санта‑Коломы» Дмитрий Черышев рассказал о своём желании поработать в России после ухода из андоррского клуба.

«Постараюсь на следующей неделе или через неделю приехать в Россию. Конечно, есть желание поработать сейчас в России, с удовольствием. Предложения? Их пока нет», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

Напомним, сегодня стало известно, что Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера «Санта‑Коломы». 54-летний специалист возглавил клуб из Андорры в июле 2022 года. Под руководством Черышева команда впервые в своей истории дошла до третьего квалификационного еврокубков. В третьем раунде Лиги конференций «Санта-Колома» уступила футбольному клубу «АЗ Алкмар» из Нидерландов.

«Санта-Колома» — андоррский футбольный клуб из одноименной деревни, выступающий в чемпионате Андорры. У «Санта-Коломы» наибольшее количество выигранных чемпионатов страны (12) и Кубков Андорры (8).