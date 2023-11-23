Непомнящий: от моей «Балтики» уже ничего не осталось, но до сих пор за них очень переживаю

Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча калининградской команды с московским «Спартаком» в 16-м туре РПЛ. Игра пройдёт в Калининграде 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

«В своё время я тренировал «Балтику», но с тех пор многое изменилось. От моей команды уже совершенно ничего не осталось, а я до сих пор за них очень сильно переживаю. В этом сезоне «Балтика» потеряла много очков там, где не должна была. Они заслужили быть выше в турнирной таблице. Но таков футбол, иногда он бывает несправедлив. Матч со «Спартаком» будет очень тяжёлым для обеих команд. Предсказать что-либо в этой игре почти невозможно. Обе команды очень нестабильны в этом сезоне. От «Спартака» можно ожидать вообще всё что угодно. Игра будет на три результата. Мне безумно нравится, как Игнашевич работает в «Балтике». Конечно, они всё ещё являются аутсайдерами РПЛ, но я уверен, что эта команда совсем скоро может стать крепким середняком нашего чемпионата», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ «Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков в 15 встречах. «Спартак» же располагается на шестой строчке, имея в своём активе 24 очка после 15 туров.