Калверт-Льюин — о снятии очков с «Эвертона»: не чувствую, что это повлияло на игроков

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед», а также высказался о снятии десяти очков с ливерпульского клуба.

«Я участвовал во многих матчах против «Юнайтед» на «Гудисоне» («Гудисон Парк», домашняя арена «Эвертона». — Прим. «Чемпионата»), и атмосфера там всегда невероятная. Я ожидаю, что в этот уик-энд атмосфера будет ничем не отличаться, если не сказать больше. Я уверен, что болельщики будут готовы. Мы, игроки, будем готовиться так же, как и обычно, и будем уверены, что готовы выступить и взять три очка.

Я думаю, что, учитывая обстоятельства, я почувствовал большую сплочённость и единство. Мы ушли на международный перерыв, когда появились новости, но, вернувшись на этой неделе, я не чувствую, что это повлияло на наших игроков. Мы знаем, что мы, как команда, не можем повлиять на это. Мы можем повлиять только на то, что находится перед нами, а это игра в воскресенье, так что мы с нетерпением ждем её», — сказал форвард в интервью пресс-службе клуба.