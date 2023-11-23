Шитов: нам с братом трудно стать новыми Березуцкими, но для этого мы пришли в футбол

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал, хотел бы он с братом, игроком «Спартака» Виталием Шитовым, стать новыми братьями-близнецами в российском футболе, как и Миранчуки с Березуцкими.

«Стать с братом новыми Миранчуками или Березуцкими? Достичь такого будет очень трудно, но, конечно, хочется. За этим мы и пришли в футбол», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Крылья Советов» после 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 25 очков. 20-летний Шитов провёл 12 матчей за «Крылья Советов», забил три гола и сделал одну результативную передачу.