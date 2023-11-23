Замгенсека РФС Посиренина рассказала о новом лицензировании академий и клубов ЮФЛ

Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина рассказала о новом лицензировании академий и клубов Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

«Мы с этого сезона ввели процедуру лицензирования для того, чтобы понимать, какие школы, академии и клубы готовы играть. ЮФЛ – это целая цепочка подготовки с определённого возраста и до молодежной команды, которая по идее должна быть у каждой школы. Такой должна быть система подготовки: должна быть выстроенная вертикаль с самого маленького возраста до выхода из школы.

Создавая ЮФЛ, мы понимали, к чему мы стремимся. Мы понимали, что у всех должна быть соответствующая для уровня соревнования инфраструктура. Мы не проводим матчи на стадионах, которые не соответствуют четвёртой категории.

Какие-то команды арендуют манежи. К сожалению, не у всех есть возможность иметь свою инфраструктуру. Очень много школ, которые хотят участвовать в ЮФЛ, которые стремятся туда. Не всех мы можем принять, так как есть ограниченный резерв бюджета. Плюс есть логистические сложности. В прошлом сезоне мы увеличили турнир во всех регионах до двух возрастов, а ЮФЛ Северо-Запад — до трех, они были к этому готовы. Вывезти две команды на самолете еще возможно, а полететь тремя — уже сложно. Несмотря на то, что мы позволяем командам иметь одного врача или сотрудников тренерского штаба на две команды, работать на три — сложнее», — сказала Посиренина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.