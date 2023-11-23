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Игрок «Баварии» Горецка отреагировал на критику Тухеля в свой адрес

Игрок «Баварии» Горецка отреагировал на критику Тухеля в свой адрес
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка ответил на вопрос о том, хотел бы он, чтобы мюнхенский клуб оказывал ему большую поддержку в связи с тем, что в конце минувшего сезона наставник немецкой команды Томас Тухель публично раскритиковал футболиста.

«У тренера есть право выражать как похвалу, так и критику. У меня нет и не было проблем с этим. Я сразу сказал, что комфортно чувствую себя в «Баварии» и хочу внести свой вклад в то, чтобы мы успешно играли и завоёвывали титулы», — приводит слова Горецки Abendzeitung.

Напомним, в конце минувшего сезона немецкий специалист сказал, что Горецка неудовлетворительно провёл последние матчи сезона, а также что в клубе ждут от него большего.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

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