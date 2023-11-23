Владислав Шитов: болельщики «Спартака» преданные, поэтому принимают всё близко к сердцу

Нападающий «Крыльев Советов», а также бывший игрок «Спартака» Владислав Шитов ответил, почему красно-белых всегда критикуют.

«Болельщики «Спартака» — так же, как и самарские любители футбола — отличаются от тех, кто поддерживает другие клубы. Они очень преданные, поэтому принимают близко к сердцу любую неудачу», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Крылья Советов» после 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 25 очков. 20-летний Шитов провёл 12 матчей за «Крылья Советов», забил три гола и сделал одну результативную передачу. В период с 2020 по 2022 год Шитов выступал за московский «Спартак», за который сыграл лишь в двух матчах.